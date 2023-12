TOP20 ⟩ Põnevad persoonid ja pensioniküsimused – need on ajakirja 60+ digilehe loetumad lood

Esimesest valust kuni liigese proteesimiseni võib kuluda üks-kaks või ka 10–15 aastat. Millest see sõltub? See sõltub inimesest: mis tööd ta teeb, kui palju ta liigest koormab, milline on tema geneetiline eelsoodumus, tõdeb perearst Eero Merilind.

Kõhuvalu on sage põhjus apteeki esmaabi või nõu saamiseks pöördumisel. Õige ravivahendi valimiseks peavad apteekrid täpsustavaid küsimusi esitama ning selgitama välja, kas patsiendile piisab sümptomi valuvaigistiga kõrvaldamisest või tuleks pöörduda arsti juurde, et välistada ohtliku seisundi või haiguse arenemine.

Paljude seenioride lemmiklaulja Boris Lehtlaan on hämmastavalt tagasi­hoidlik mees. Telefon on tal enamasti välja lülitatud, intervjuusid annab pika hambaga või keeldub neist üldse. Ta ei uhkusta, et pälvis hiljuti Tallinna teenetemärgi ja et ta annetab juba 15 aastat kõikide oma esinemiste ­honorarid ja autoritasud Tallinna ­Lastehaiglale.