KODU ⟩ Kuhu viia kodus üleliigseks muutunud raamatud?

"Kahjuks meil valmis spikrit ei ole pakkuda, et milline raamat on väärtuslik, milline mit-te. Vaatame iga raamatu puhul eraldi netist järele, selleks on omad asjatundjad poodides. Näiteks 1950.–1960. aastatel välja antud sari "Seiklusjutte maalt ja merelt" – see on terve eraldi n-ö teadus hindamaks, milline sarja raamat kui palju maksab. Mu enda viimatine üllatus oli, et "Tom Sawyeri" raamatu (1956) hind on eri pakkujatel 40–65 eurot. Isaac Asimovi raamatud "Mirabilia" sarjast on endiselt hinnas. Aga "Tom Sawyeri" rekord oli hiljuti osta.ee-s 146 eurot! Meil oli "Tom Sawyer" novembris müügil 40 euroga ja leidis ruttu uue omaniku."