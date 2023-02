Miks tekib meestel õllekõht?

Praegu on teadusuuringud kindlalt tõestanud, et haigusi saab ennetada ja nende kulgu leevendada. Paljudes meditsiinilisteski ravijuhistes on esimese punktina sees eluviisi

muutmine ja tervislik toitumine. Selles osas me enam arutlema ega kahtlusi esitama ei hakka.

Näiteks tõi südamearst Urmo Kiitam 2020. aastal kardioloogide konverentsil välja statistika, mis suunab tervislikumalt elama. Teada on, et metaboolne sündroom ise on riskitegurite kogum, mis võib viia südame- ja veresoonkonnahaigusteni. Viimased jällegi on juhtiv enneaegse surma põhjus maailmas, neisse sureb ligi 40 protsenti alla 75aastastest inimestest. Euroopa riikides sureks südame-veresoonkonnahaigustesse 50–60 protsenti vähem inimesi, kui nad haiguse teket ennetaksid. Riskikäitumise lõpetamine ennetaks hinnanguliselt kuni 80 protsenti juhtumitest ja kuni 40 protsenti vähkkasvajatest.

Tervise Arengu Instituudi 2020. aasta Eesti täiskasvanute (16–64aastaste) tervisekäitumise uuringu kohaselt oli ülekaalulisi inimesi 32 protsenti ja rasvunuid 20 protsenti. Kümme aastat varem olid need arvud 32 ja 17. Seega enam kui pooled Eesti inimestest on raskemad, kui peaks. Ka ülekaalulisi lapsi on palju, see teeb veel rohkem muret.

Euroopas on keskmiselt 28 protsenti lastest ülekaalulised. Rahvusvahelise õpilaste kasvu seire uuringu (COSI 2018/19) põhjal on Eestis ülekaalulised 27 protsenti esimese klassi õpilastest ja 33 protsenti neljanda klassi õpilastest.

Veresuhkur olgu tasakaalus