Loodusterapeut soovitab: magage alasti, õppige näojoogat, liikuge looduses!

Naha tervisest rääkides ei saa Mai-Liis Kivistik üle ega ümber telomeeridest. Nimelt sõltub vanemaealise inimese välimus ja enesetunne tema rakkudes olevate telomeeride pikkusest. Telomeerid on liitstruktuurid kromosoomide otstes, mis aitavad rakku kaitsta. Nad lühenevad iga kord, kui rakk jaguneb. Üldistades võib öelda, et lühemate telomeeridega inimesed on haigemad ja nõrgemad.

Paraku ei oska tänapäeva meditsiin veel telomeeride lühenemist peatada. Teatakse, et stress lühendab telomeere, nagu ka suitsetamine ja liigne alkohol. Aga ka põletikud, viirused, hormonaalne tasakaalutus. Telomeeride lühenemine on üks peamisi põhjusi, miks me vananemine.

Püüdke vananemist pidurdada

Naistel on põhjus number kaks menopaus, see põhjustab kollageeni tootmise vähenemise, naha kaitse- ja taastumisvõime kiire languse. Enamasti muutub nahk üha kuivemaks just menopausi-ikka jõudes.

Loodusterapeut soovitab minna üle vananemisvastasele toidusedelile. „Poolfabrikaadid, kiirtoit menüüst täiesti välja. Nende asemel sööge rohkelt brokolit, metsamustikaid, granaatõunu ja avokaadosid, kohe mitu korda nädalas. Kindlasti harjutage end iga päev rohkelt puhast vett jooma, umbes poolteist liitrit päevas. Tasapisi, sest päevapealt vett liitrite kaupa jooma hakates võib see muidu nii kasulik komme tekitada turseid. Iga tassi kohviga koos jooge kaks klaasi vett. Toidu­lisandite mugimise asemel tehke üks kehapuhastuskuur eestimaise rohelise lehtköögiviljaga. Minu lemmik on karulauk, milles leidub ohtralt väävliühendeid. Kevaditi võiks teha lausa karulaugu tarbimise seitsmepäevaku.”