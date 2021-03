Kõhuvalu teejuht – kuidas otsustada, kas minna apteeki või arsti juurde?

Ülakõhuvalud

Maohaavandi korral asub valu samas piirkonnas, kuid ei ole ühes nii selgelt määratletavas asukohas. Sagedaseks seedetrakti haavandi põhjuseks on bakteri Helicobacter pylori infektsioon. Teine levinud põhjus on ravimite vahelised koostoimed ning ravimite kuritarvitamine. Tundliku mao korral nõuavad erilist tähelepanu valuvaigistid, antidepressandid ja verevedeldajad. Ka suitsetamine tõstab haavandi tekke riski 50%.

Sapiteede funktsioonihäireid põhjustavad enamasti kivid sapipõies või sapijuhas. Enamasti avastatakse kivid juhuslikult, ilma et need oleksid vaevusi põhjustanud. Mõnikord aga tekitavad need valu paremal poolel roidekaare all ja valuhoog võib kesta mitu tundi. Sapijuha ummistuse korral tekib aja jooksul ikterus (kollasus), väljaheide muutub heledaks ja uriin tumedaks. Need tunnused vajavad kiiret arsti sekkumist.