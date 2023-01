Valuvaigistite ABC: kas võtta paratsetamooli või ibuprofeeni?

"Need ravimid tekitavad kergesti sõltuvust ja paraku läksid kasutajatel doosid aina suuremaks. Selline sõltuvus on aga väga ohtlik. Esiteks muutub kodeiin inimese organismis ju morfiiniks, teisalt võtab inimene koos kodeiiniga sisse paratsetamooli, mis suurtes kogustes on tugevalt maksatoksiline. Olen ise apteegis töötades näinud klienti, kes igal hommikul tuli ja ostis ühe paki kodeiiniga paratsetamooli. Kas ta tõesti tarvitab selle 24 tunni jooksul ära, mõtlesin siis ja mul on hea meel, et see preparaat muutub retseptiravimiks."