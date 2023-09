Amet tuletab meelde: maksuvaba tulu arvestamine pensionäridele on muutunud

Enne 2023. aastat kehtis kõigile ühetaoline maksuvaba tulu arvestus, mis sissetuleku kasvades vähenes. Jaanuarist on aga vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 704 eurot kuus ning see ei vähene pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär otsustab tööl käimist jätkata.

704eurone maksuvaba tulu on seotud inimese vanusega, mitte pensioniliigiga. See tähendab, et see kehtib kõikidele neile pensionäridele, kes on vähemalt 64 aastat ja 6 kuud vanad. Samuti ka neile, kes jõuavad sel aastal vanaduspensioniikka.