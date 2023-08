Lisaks kurgile ja kapsale võib hapendada teisigi köögivilju

Vähemalt ühe traditsi­oonilistest toiduaine­te säilitamisviisidest oleme oma eelistustes pingerea ette tõstnud ja järjest enam kogub see uuesti populaarsust. See on fermenteerimine ehk kääritamine ehk hapendamine.

Fermenteeritud toidud on näiteks hapukurk ja -kapsas, ka teised hapendatud köögiviljad, kimchi, tempeh, miso, kombucha, naturaalselt kääritatud jogurt ja keefir.

Kuidas kurk hapneb?

Fermenteerimine on süsivesikute muundamine ilma hapnikuta (anaeroobsetel tingimustel) alkoholiks ja süsihappegaasiks või orgaanilisteks hapeteks, kasutades näiteks baktereid. Hoidistamisel on eesmärk toota piimhapet, näiteks hapukapsa, hapendatud köögiviljade või ­kimchi valmistamisel. Fermenteerimine säilitab toitu tänu sellele, et kääritavad organismid ei lase teistel, toitu riknema ajavatel bakteritel kasvada. Nende organismide aine­vahetusproduktid aitavad hoida ka sobivat keskkonda, mis takistab soovimatute organismide kasvu ja toetab fermenteeritud toidu säilitamist.

Talvel annab C-vitamiini

Hapendatud toidud on talvel põhiline C-vitamiini allikas. See on üks parimaid, lihtsamaid ja odavamaid koduseid ravimeid. Lisaks C-vitamiinile on olulised ka hapnemise käigus paljunevad seedimist soodustavaid piimhappebakterid. Hapendatud toidud on toitainerikkad ja neid on kergem seedida kui samu toite toorelt või kuumutatud kujul.

Kui magu ei talu toorest kapsast, võib abi olla hapendamisest. Toitainerikkus tuleneb sellest, et käärimisprotsessis osalevad head mikroorganismid lisavad toidule elus ensüüme ja B-vitamiine.