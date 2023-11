Ärevus aina kasvab

Psühhiaater Margus Lõokene tõdeb, et sõltuvalt ühiskonnas toimuvatest sündmustest väljenduvad ärevusprobleemid perioodiliselt ja kergelt tõusvas joones. „Viimaste aastate kontekstis räägime peamiselt koroonapandeemia ja Venemaa algatatud sõja mõjudest. Statistiliselt on sellistele mõjuritele haavatavam grupp noorem generatsioon, kuid suundumus avaldub ka vanemaealiste seas,” ütleb ta.

Statistilistest andmetest on Margus Lõokese sõnul siiski olulisemad juhtumid elust enesest ehk igapäevapraktika, kus ärevusega seotud probleemide osakaal on veelgi enam väljendunud ja selgemas tõususuunas, kui ametlikud arvud viitavad. Tervishoiusfääris puutuvad sellega peamiselt kokku perearstikeskused ning väiksemad vaimse tervise keskused. „Ärevushäired on kõige sagedamini esinevad psüühikahäired ja juba vähesel statistilisel tõusul on iga päev üsna suur mõju,” räägib ta.

Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse ülemarst-­juhataja Ants Kase sõnul arvatakse, et vaimse tervise probleemide tõusu on kiirendanud COVID-19 pandeemia. „Läbipõdemise järel tekkiv „pikk COVID” avaldubki vahel ärevuse ja depressiooni sümptomite kujul,” ütleb ta.

Kui vaevused kurnavad, otsi abi

Ärevus on Margus Lõokese sõnul inimesele puhtevolutsiooniliselt vajalik reaktsioon, sest see aitab eluga toime tulla, ohte märgata ja sobivat käitumist valida. Ärevushäire tähendab aga seda, et inimese toimetulek on ärevuse ja sellega kaasnevate sümptomite tõttu raskendatud.