Kulunud liiges – kas tegu on põletikuga või mitte?

Mis on osteoartroos? Inimesel on luud ja liigesed. Noorel inimesel on luud arenemise faasis, täiskasvanutel on need tugevad ja eakamate luud võivad jääda hõredamaks. Luude hõrenemise haigust nimetatakse osteoporoosiks. Luid ühendavad omavahel liigesed ja luude otsas on kõhred. Aja jooksul kõhred kuluvad ja muutuvad õhemaks, kuni kuluvad praktiliselt luu otsteni välja. Selle haiguse nimi on artroos, tutvustab Eero Merilind (pildil).