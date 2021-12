Rindkerevalu ei pruugi alati olla südamega seotud

On ka teisi ohusümptomeid, nagu aordi kihistuv rebenemine, millega kaasneb ülitugev valu rindkeres. See tekib tohtri sõnul enamasti tunduvalt kõrgenenud vererõhuga inimesel ja seisneb vere tungimises lubjastumisest kahjustatud aordi seina kihtide vahele. „Alati pole valu ohu tunnus. Sageli on tegemist roietevaheliste närvide põletikust või muust põhjusest tingitud närvivaluga rindkere seinas,” selgitab dr Ene Mäeots.

„Kirjeldatakse tugevaid valusähvatusi rindkeres, ka täpselt südame piirkonnas. Kui haige näitab valu esinemise kohta ühe sõrmega, võib enam-vähem kindel olla närvivalus. Stenokardia ja teised südamest tingitud valud esinevad suuremal alal ja sageli rinnaku taga, mitte vasemal pool rindkeres,” kirjeldab kardioloog.

„Üks valu selgitamise meetod on valupiirkonna katsumine. Kui on tuntavad valulikud närvipunktid, võib närvivalu pidada ülimalt tõenäoseks,” rääkis dr Ene Mäeots avalikus ettekandes.

Stenokardiavalu nagu kuum kivi rinnus

Ka kopsuarteri tromb, kõhuorganite haigused – kõik need võivad tekitada tugevat valu, mis kiirgub rindkeresse. Isegi sapipõiepõletik võib kiirata valu üles rindkeresse. Seetõttu teebki dr Ene Mäeots patsiendile, kes tuleb tema vastuvõtule kaebusega, et ta süda valutab, põhjaliku küsitluse. Ta palub näidata sõrmega, kus täpselt valutab.

„Kõige meeldejäävam on olnud juhus, kus patsient näitas näpuga kõhu keskkohale, et seal täpselt süda valutab,” meenutab tohter. Edasi uurib südamearst, millal valu tekkis ja millise iseloomuga see on: kas sähviv, kõrvetav, kuidagi ebamääraselt pigistav või ängistav. Kas valu on püsiv või esineb hoogudena? Millal tekib, kas öösel või päeval, enne või pärast sööki? Mis soodustab valu teket? Kas liigutamine, sügav hingamine, köhimine? Mis leevendab valu? Kas valuvaigistid, söömine, puhkamine, kehaasendi muutus?

Ida-Tallinna Keskhaigla Sisekliiniku Südamekeskuse kardioloog Ene Mäeots ütleb, et stenokardiahoo korral tuleb kehaline pingutus kohe lõpetada. FOTO: Ida-Tallinna keskhaigla

Kõige ohtlikum – stenokardiahoost tingitud valu pole tohtri sõnul tavaliselt terav ja torkiv, vaid pigem nagu kuum kivi rinnus. „Jätkem meelde, et tunde püsiv ühesugune valu pole seotud südameprobleemidega, südametöö häired annavad endast alati märku valuhoogudena,” rõhutab ta.

Kui valuvaigisti manustamise järel valuhoog taandub, on südamearsti sõnul tegemist lihase- ja liigesevaludega. Ka palavikutablett ei leevenda südameprobleeme. Ka juhul, kui kehaasendi muutmise järel valu rinnus järele annab, pole tegu südame, vaid enamasti liigeste- või selgrooprobleemidest tingitud valudega.

„Kõige sagedasem rindkerre kiirgav valu, mida oma vastuvõttudel olen kohanud, on tingitud hoopis reflukshaigusest, sageli koos hommikuse kurguvalu (kurk on neelates valus) ning hääle kähedusega. Teine sagedane rindkerevalude põhjus on hingamisteede haigused. Kui köhides on rindkere valus, samuti on valus sügavalt sisse hingata, asendimuutus võib valu süvendada, on põhjust kahtlustada hingamisteede haigust,” kirjeldab südamearst.

„Ka ärevushäirest tingitud valu rindkeres võib olla infarktiga sarnane: valu rindkeres, õhupuudus, südamekloppimine. Kõik infarkti sümptomid, kuid tegelikult tuleb ravida hoopis antidepressantidega. Niisamuti võib infarkti simuleerida fibromüalgia ehk laialdase valu sündroom ehk lihasereuma. Sel juhul võib valus olla terve keha. Ka fibromüalgiat ravitakse antidepressantidega, sest haigust põhjustavad pikaleveninud stress, depressioon. Veel üks haigus, mille üks sümptom on valu rindkeres, on vöötohatis.”

Noorematel meestel võib tohtri sõnul valu põhjustada valede võtetega jõutreening, vanematel võib valu olla seotud liigeste ülekoormusega – kas töö iseloomu tõttu või on üle pingutatud. „Ka suurematest kodustest majapidamis- või aiatöödest tingitud,” lisab dr Ene Mäeots.

Arst paneb südamele, et valu rindkeres on alati märguanne, et midagi kehas on korrast ära. Nii võib valu rinnus olla südamelihase või südamepauna põletiku üks sümptom. „Südame verevarustuse häire korral näitab valu, et südamelihas ei saa piisavalt verd ja seeläbi ka hapnikku. Siis toob enamasti leevendust puhkamine. Südame isheemiatõbi kujuneb erinevate riskifaktorite toimel, mille kuldne kolmik on kõrge vererõhk, rohkelt „halba” kolesterooli ja suhkrut veres.

Millal kahtlustada stenokardiat?