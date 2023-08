Geriaater: kui inimene jääb teleri taha istuma, ei liigu ta varsti enam üldse

„Tervisestatistikast võib märgata alates 65aastaste ja vanemate hulgas huvitavat tendentsi – järsult väheneb ülekaaluliste ja rasvunute protsent," sõnab Kai Saks. Nimelt kehtivad alates 65 eluaastast teised normid, mida statistikas aluseks võetakse: oluline on kehamassi indeks (65aastastel ja vanematel on selle normiks 25–29,9), kuid see pole ainus näitaja.

Geriaater Kai Saks. Foto: Sille Annuk

Vanematel inimestel polegi ülekaalulisus üldse mitte põhiprobleem. Ülekaal avaldab mõju inimese kogu elukaare jooksul ning kõige parem on, kui inimene on olnud täiskasvanueas enam-vähem ühes kaalus. „Kõige halvem on tervisele kaalu suur kõikumine,“ manitseb Saks.

Nii et kui inimene on kergelt ülekaaluline ja olnud seda kogu elu, ei ole see vanemas eas tavaliselt enam oluline risk tema tervisele. Pigem on eakate tervisele suureks riskiks alakaal, sest toob endaga kaasa lihasmassi ja jõudluse vähenemise.

Geriaatrid ehk eakate arstid uurivadki kindlasti kehakaalu kohta: kas see on püsinud stabiilsena või on viimase poole aasta jooksul langenud.

Kaalu mõjutavad mitmed tegurid

Kai Saks rõhutab, et me ei saa võtta kõiki eakaid ühtemoodi, sest inimesed vananevad erinevalt. „Mida aga võib välja tuua, on nälja- ja janutundlikkus, mis paljudel vananedes vähenebki, lisamõju võivad anda haigused ja ravimid. Ja kui nüüd inimene ei liigu ka, on näiteks füüsilise vaevuse tõttu tubane, siis võibki söögiisu sootuks kaduda,“ räägib Saks.