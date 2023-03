TEHNIKA ⟩ Neeme Järvi ja Paul Kerese autodel oli alati rahvasumm ümber

Muuseumis on tallel kõik sõiduki originaaldokumendid. Nii on säilinud Rambleri buildingorder, dokument, millega auto saadetakse tehase konveierilt laoplatsile. Paber kannab kuupäeva 27. juuni 1963. Sellel on kirjas auto mudel, mõõdud ja lisavarustus. Ka on alles kollane sertifikaadileht, millega kaup läks tehaselt müüjale – 12. juulil 1963 anti auto üle ühele idaranniku väikelinna poele New Yorgi osariigis. Auto kaalus 1,5 tonni ja kuuesilindrilise kolmeliitrise mootori võimsus oli 120 hobujõudu. Tehnilises passis on kirjas, et esimene omanik on 1. augustist 1963 Paul Keres. Malemehe aadressiks on lakooniliselt märgitud: Venemaa (Russia), Nõukogude Liit.