See tähtis osa šašlõkist – marinaad

rillimine tähendab tavaliselt õues veedetud aega koos pere ja sõpradega. Kõiki grillimise nippe võib kasutada ka toas ahju ja sügavate ribidega ahjupanniga, mis on tavaliselt valmistatud malmist või kaetud tefloniga.

• Vali lihatükk, mis on võimalikult vähese sidekoega – grillimine toimub kiiresti ja sidekoerikas liha ei pehmene.

• Kui asetad liha grillile, lase sel pruunistuda seni, kuni pealmisele poolele tekivad piisad – siis on õige aeg keerata teine pool.

• Küpsust võib kontrollida, kergitades liha äärt ja vaadates lihaviilu külge – kui see muutub hallikaks, on aeg kontrollida, kas liha alumine pool on kenasti pruunistunud.