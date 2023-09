Iginoor Boris Lehtlaan: „Tahaksin juba vanaisaks saada!”

Lemmiknumber seitse

„Mul on seitsmetega vedanud. Mul on väga hea meel, et olen 77. eluaastani välja vedanud. Sünnipäev on ka 27. (27. märtsil – toim), nii et seitse on vist mu õnnenumber,” arvab laulja. Tal on hea meel, et hääl seniajani suurepärases vormis. Isegi häält n-ö lahti laulda enne kontserte, nagu kunagi Artur Rinne tegi – käis mööda kontserdisaali seinaääri ja muudkui mõmises: „Mine minema!” ja niimoodi sada korda –, pole mul tänini vaja. Kommet uusi laule tualetis harjutada pole mul samuti,” naerab ta.