RAHA ⟩ Keskmine pension sai maksuvabastuse. Mida see tähendab?

Käesoleva aasta 1. jaanuarist sai keskmine pension maksuvabastuse, mida see tähendab?

Esimesest jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni (704 eurot) ulatuses. Praegu kehtib pensionäridele üldine maksuvaba tulu 500 eurot, mis sissetuleku kasvades hakkab vähenema. Jaanuarist on aga vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 704 eurot ning see ei muutu ka siis, kui pensionär jätkab tööl käimist. Seega saavad kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on järgmisel aastal üle 500 euro, jaanuarist kätte pisut rohkem raha.

Kui suur on maksuvaba summa sellest aastast?

Maksuvaba tulu 704 euro ulatuses saavad uuest aastast kasutada kõik vanaduspensionieas olevad pensionärid ning need, kes on pensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud. See kehtib ka juhul, kui inimene jõuab vanaduspensioniikka selle kalendriaasta jooksul. 2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud. Kõikidele teistele, kaasa arvatud pensionäridele, kes pole vanaduspensionieas (nt eripensioni saajad), jääb kehtima senine maksuvaba tulu süsteem. Ainuke erinevus on see, et uuest aastast tõuseb maksuvaba tulu 500 euro pealt 654 euroni.

Kuidas keskmist pensionit arvutatakse?