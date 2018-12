Loe, millised teemad läksid meie lugejatele sel aastal enim korda

FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Need vähemalt viis aastat Eestis elanud pensionieas inimesed, kellel pole nõutavat, vähemalt 15-aastast tööstaaži, saavad rahvapensioni ehk 189,31 eurot kuus. Eestis on praeguste andmete kohaselt 1965 rahvapensionäri.

Me kõik jääme vanaks, ütleb tuntud laulusalm – ning see on õige! Tuleb aeg, kui vanemaealine inimene enam ise oma vara ülal pidada, hooldada või remontida ei jõua – seda nii rahalises kui ka füüsilises mõttes. Kuidas siis edasi?

Kella keeramine. FOTO: Erakogu

Märtsi viimasel pühapäeval keerati kell tunni võrra suve poole. Tahes-tahtmata järgib aga meie sisemine kehakell omaette tsüklit, mida tuntakse ka tsirkadiaanrütmina või tsirkadiaanse tsüklina. 2017. aastal teaduslikult kinnitatud nähtus pälvis samal aastal ka Nobeli meditsiinipreemia.

Järjekordne eakas sattus jaanuaris tõmmude võõramaalastest kaupmeeste küüsi, kui ostis tänaval teed küsinud meestelt potte-panne ja nuge ning maksis nende eest 1750 eurot.

Kiteži direktor Mstislav Russakov FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

"Õiguskaitsekeskusesse Kitež laekus teave selle kohta, et ühes kaitseväe üksuses kasutatakse rivilauluna "Metsavendade laulu", milles on read "Nüüd hulgun mööda soid ja radu ja tapan vene tiblasid". Selline tekst põhjustas venelastest ajateenijate seas pahameelt," teatas Kiteži direktor Mstislav Russakov veebruaris.

Nii kaua, kui inimesed on aegade jooksul kohvi joonud, on kestnud ka arutelud selle üle, kui palju kohvijooki on tegelikult tervislik juua. Seekord otsis aegadeülesele küsimusele vastust Southamptoni ja Edinburghi ülikoolide uurijate ühendrühm.

Pildil: Nõmmel avatav moodne eakate kodu FOTO: Ardo Kaljuvee

Viru Haigla AS avas juuni lõpus Tallinnas Nõmmel uue kaasaegse 100-kohalise eakate kodu, investeerides sellesse 5 miljonit eurot.

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Peeter Püvi ütleb, et sel aastal on Eesti konsuleil tulnud tegeleda juba 63 juhtumiga (oktoobri alguse seisuga – toim), kus eestlane on välisriigis viibides surnud. Eelmisel aastal oli selliseid juhtumeid 64, aasta varem 92. Kuidas kallis lahkunu kodumaale jõuab?

Veenilaiendite kaardistamine. Pilt on illustratiivne. FOTO: Caro / Andreas Teich / Scanpix

Paljudele võib tunduda veenilaiendite eemaldamine üpris hirmuäratav ja valulik, kuid tegelikult leidub praegu moodsaid ning üsna valutuid viise. Patsient ei vaja üldnarkoosi ja võib pärast protseduuri kohe omal jalal lahkuda.