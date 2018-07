Pensionid Eestis: 190 eurost kuni 4200 euroni kuus

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Mare Jõeorg, kui palju Eestis elavast ligemale 400 000 pensionärist saab rahvapensioni, kui paljud saavad 200, 300, 400 eurot kuus kätte?

Kui inimesel ei ole vanaduspensioni taotlemiseks nõutavat vähemalt 15-aastast pensionistaaži, on tal õigus rahvapensionile. Rahvapension määratakse, kui inimene on vanaduspensionieas ja tal ei ole vanaduspensioni taotlemiseks vajalikku pensionistaaži ning ta on elanud enne pensioni taotlemist vähemalt viis aastat Eestis. Täpsustuseks: pensioniiga on praegu 63 aastat ja kuus kuud. Pensioniiga suureneb igal aastal kolme kuu võrra. 2018. aasta 1. jaanuaril oli Eestis vanuse alusel 1965 rahvapensionäri.

Edasised andmed ei ole kättesaadava, vaid määratud pensioni kohta. Kõik inimese tulud, sh pension, arvutatakse kokku ja väljamakstav summa sõltub sellest, kas isik saab veel mingit tulumaksuga maksustatud tulu ja kuidas on korraldatud maksuvaba miinimumi kinnipidamine (kas avaldus on tehtud tööandjale või sotsiaalkindlustusametile).

FOTO: 60+

Välislepingu puhul saab isik Eestist ainult osa pensionist, mistõttu Eesti pension on väiksem. Välislepingu puhul saab Eestist näiteks kuni 200-eurost pensioni 4704 isikut.

Kui suur või väike on Eestis makstav minimaalne rahvapension?

Rahvapensioni makstakse kindlas suuruses, mida iga aasta aprillis indekseeritakse. Rahvapensioni suurus vanuse korral on praegu 189 eurot.

Kui suur on maksimaalne pension – väidetavalt 5500 eurot?

5500-eurost pensioni sotsiaalkindlustuse infosüsteem ei näidanud. Kõige suuremad on juhtide (peadirektor, riigikohtu esimees, riigikontrolör, õiguskantsler, kaitseväe juhataja) eripensionid. Need jäävad vahemikku 3200–4200 eurot.

Eripension on kõige suurem neil, kelle pensioniks on kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega (KRAPS) kehtestatud 75 protsenti palgast (president ja riigikohtu esimees, vt allpool). Nende pension on 4196 eurot. Eripension arvutatakse palga alusel, edasi üldjuhul indekseeritakse.

Kes üldse saavad Eestis eripensioni, milliste ametite esindajad?

Eripensione on pidevalt reformitud. Viimane eelnõu võeti riigikogus vastu 2018. aasta 14. juunil, nii jääb endisel kujul ainult presidendi pension. Teistele eripensionidele pärast muudatust teenistusse asuvatel isikutel enam õigust ei ole. Eripensioni saavad need, kellel see õigus on välja teenitud või kellele seda makstakse.

Täpsemalt pensionidest.