Sadakond eestlast aastas sureb välismaal. Kes maksab surnukeha kojutoomise eest?

Vanaema ei ütle enam midagi, aga näha on, et murekoorem pole raasugi kahanenud.

See mullusuvine stseen Tallinna Lennujaamast on küllap paljudele tuttav – nii mahajääja reisiärevus kui ka reisile mineja ootuselevus. Ning usk – mis minuga ikka juhtuda saab?

Mõistagi võib juhtuda, et pidevalt kartes, hirmu tundes kutsume endale kurja kaela, aga selge on ka see, et reisil, kodust kaugel võib igasuguseid asju juhtuda. Ja juhtubki. Enamasti teistega, aga üha enam jõuab vestlusringidesse lugusid, kus keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellega on juhtunud.