Teenusmaja tuleb: Eesti esimese eakate elamu asukoht on selgunud

Toetusrühma kogunemisel otsustati, et linna esimene teenusmaja rajatakse aadressile Nafta 1A. Järgmisena vormistab linn hanke ning koostöös erasektoriga loodetakse aastaks 2021 juba maja avada. Toetusrühma järgmistel kohtumistel hakatakse ka täpsemalt maja sisustuse ja funktsioonide üle arutama.

«Esialgu on plaanitud ainult üks maja, kuid ideaalne oleks muidugi, kui selline maja oleks igas linnaosas ja igas linnas,» kõneles Liis Klaar. Tallinna vajaduse kohalt pole Klaar täiesti kindel, kuid on veendunud, et poolsada korterit läheks kiiresti kaubaks. «Uuringuid pole küll tehtud, kuid mulle on isiklikult väga palju helistatud. Kui Eestist maja täis ei saa, siis tean ka Rootsist inimesi, kes tahaksid siia tulla,» rääkis Klaar.

Penionärideni jõudmisel Klaar muret ei näe. «Jutud levivad ja ma kujutan ette, et see saab täis ilma, et peaks mingit suuremat reklaami tegema,» rääkis Klaar. «Maja tuleb, see on kindel, nüüd tuleb leida ainult see, kes ehitab. See on esimene maja, see on alles embrüo ja algus,» lisas ta.