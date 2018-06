Viru Haigla avas Nõmmel uue moodsa eakate kodu

Viru Haigla juhatuse esimehe Meelis Kuke sõnul on Nõmme mändide all asuva esindusliku hoone renoveerimistööd lõppenud ning kõik valmis selleks, et Tallinna kaasaegseim eakate kodu saaks uksed avada ning juba juuli keskpaigast saaks esimesed hoolealused sisse kolida.

«Meie soov on, et inimene saaks esmalt tulla maja ja pakutavaga tutvuma, et ise tunnetada, kuidas talle siin meeldib ning et valida välja meelepärane tuba,» märkis Kukk, kelle kinnitusel on juba enne tänast ametlikku avamist olnud huvi tõepoolest suur ning loodetavasti suudab sajakohaline uus eakate kodu tuua leevendust pealinna hooldusteenuse kohtade defitsiidile.

«Oleme uue Nõmmel avatava eakate kodu puhul panustanud eelkõige kvaliteedile ja hoolealuste heaolule, seetõttu on ka töötajaid sinna planeeritud sellisel määral, et kõik tunneksid end tõesti hoituna,» märkis Kukk ning lisas, et saja hoolealuse kohta hakkab ettevõte Nõmmel tööd pakkuma 40 inimesele, kes on suures osas juba edukalt komplekteeritud, ent üksikud töökohad on täna veel ka vabad.

Parkmetsaga ümbritsetud hoone kolmel korrusel on sada kohta kaasaegselt renoveeritud ühe-, kahe- ja kolmekohalistes tubades. Ajalooline esinduslik hoone on kaasaegselt renoveeritud ning toad on moodsalt hubased. Majas on saun ja massaažiruum, arvutinurk ja raamatutega sisustatud lugemistuba ning kvaliteetsete seadmetega mahukas köök. Väikese kööginurgaga lugemistuba saab kasutada ka lähedastega pidulike sündmuste tähistamiseks.

Ööpäevaringne hooldus

Kohamaksumuse hinna sees on ööpäevaringne hooldus ja turvalise keskkonna loomine, toitlustus ja vajadusel erimenüü vastavalt kliendi terviseseisundile, hügieenitoimingud, esmaabivahendid ning käsimüügiravimid vastavalt kliendi terviseseisundile, liikumisabivahendid, tegevusjuhendaja käe all läbiviidavad tegevused ja kultuuriüritused, televiisor igas toas, raamatud-ajalehed-ajakirjad, lauamängud ja arvuti kasutamine.