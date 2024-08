Raha Kes pärib minu II ja III pesnionisamba raha?

kogu muu väiksem või suurem vara, mis on elu jooksul kogunenud. Siia alla

Millega tuleks pärandile mõeldes arvestada?

Esimene küsimus puudutab pensionisamba omanikku: kas minu pension on

üldse päritav? Enamasti küll, kuid paari erandiga, aga jätame need

Pärija jaoks on oluline teada, et kogu protsess algab notari väljastatud

pärimistunnistusest. Seejärel saab juba pöörduda sobiva panga poole, et

pärimisega edasi minna. Pärimise vormistamiseks on vajalik

pärimistunnistus. Juhul, kui pärida on mitme fondivalitseja fondis olevad

kohas. Küll aga tuleb meeles pidada, kui pärijate hulgas on piiratud

teovõimega isikuid, kelleks on ka alaealised lapsed, on alati, kui on