Tartus avas uksed kõige kaasaegsem vanadekodu

Tartu Südamekodus leiavad lähikuudel elukoha 120 eakat Tartust ja selle lähiümbrusest, lähiajal lisanduvad toad veel 60 inimesele.

Koostöös EfTEN Real Estate Fund ASiga rajatava eakatekodu esimese etapi investeeringu kogumaksumus oli ligikaudu 5,3 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks, maja ehitas AS Tartu Ehitus. Südamekodud on kuue tegutsemisaasta jooksul rajanud Eestisse enam kui 700 uut eakatekodu kohta ning investeerimisotsused on tehtud veel 400 eaka elukoha rajamiseks.

Eften Capitali tegevjuht Kristjan Tamla sõnul on kinnisvara puhul on olulised kolm asja: asukoht, asukoht ja asukoht. „Enamikul juhtudel annab asukohale väärtuse see, et seal asuvad inimesed. Aasta tagasi nägi Südamekodu ümbrus siin hoopis teistsugune välja kui praegu,” rääkis Tamla ning lisas, et Tartu Südamekodude rajamise protsessis juhtus see, mida tuleb ehitamisel ette väga harva: ehitaja sai maja valmis enne, kui oli plaanis, ning kogu ehitus püsis ka eelarve piires.

Südamekodude nõukogu esimees Martin Kuke sõnul on Tartu Südamekodu rajatud spetsiaalselt seenioride vajadusi silmas pidades, pakkudes mitmekülgset elukeskkonda ning kaasaegseid ja toetavaid töötingimusi personalile. Asukoht linna servas, uue elurajooni ning ERMi vahetus läheduses tagab mugava ligipääsu nii lähedastele kui töötajatele.