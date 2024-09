60+ septembrikuu number Turvaline reisikohver ja võrratu kissell

60+ annab praktilisi nõuandeid ja ekspertide soovitusi, kuidas leida ideaalne reisikohver ning kuidas seda targalt pakkida, et sinu järgmine seiklus algaks ja lõppeks probleemideta. Reisikaubad.ee juht Mihkel Luur tõdeb, et kuigi kohvrit on pealtnäha lihtne valida, võivad väliselt sarnased reisikohvrid olla oma omadustelt küllaltki erinevad. Reisikohvrite, käsipagasite ja reisitarvikute ekspert Reisisemust Siim Suur lisab, et tähelepanu tuleks pöörata ka kohvri turvalisusele.

Viimaste Tervise Arengu Instituudi andmete kohaselt on kodused vigastused vanemaealiste seas kasvav trend, eriti tõsiseks probleemiks muutuvad need alates 65. eluaastast. Statistika näitab, et 65–74aastaste hulgas on vähemalt 48% vigastustest saadud kodus. Vanuse kasvades suureneb risk veelgi – 85aastaste ja vanemate puhul on kodustes õnnetustes vigastatud juba vähemalt 60%. Häirenupud ja koduandurid on tehnoloogiasaavutused, mis pakuvad seenioridele ja nende peredele suuremat turvatunnet ja mugavust. Lisaks häirenuppudele ja anduritele on veel palju võimalusi, kuidas inimene saab end oma kodus turvalisemalt tunda ning paremini oma igapäevastes toimingutes hakkama saada. Kuidas kodu turvalisemaks muuta, millised võimalused selleks on, räägivad Koduandur OÜ juhatuse liige Tarmo Pruuli, Meditech Estonia OÜ juhatuse liige Risto Eelmaa, Invaru OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadi Arras ja ITAK Terviseabivahendite füsioterapeut Margit Mäll.