Ah, kui palju raha söögile kulub!

Arvepidamise põhjal võin öelda, et kuigi olen viimase kolme-nelja aasta jooksul söönud üsna ühtmoodi, on kulutused toidule selle aja jooksul kasvanud peaaegu kahekordseks.

Arvepidamise põhjal võin öelda, et kuigi olen viimase kolme-nelja aasta jooksul söönud üsna ühtmoodi, on kulutused toidule selle aja jooksul kasvanud peaaegu kahekordseks. Pensionikasvu kohta sama kahjuks öelda ei saa. Neil, kes veel tööl käivad, pole ehk mure nii suur, sest pension ja palk kokku annavad tunduvalt lahedamaid võimalusi. Ainult pensionist elaval inimesel võib toidu pidev kallinemine murekortsu kulmude vahel aina sügavamaks uuristada ja muude elukvaliteedi seisukohast oluliste asjade arvelt, nagu ravimid, kontsert, teater või hobid, kokku hoidma sundida. Sõbrannadega kohvikus istumisest või restoranieinetest võib vaid unistada, kui just peole ei kutsuta.

Minu ema ütleb ikka, et ega ta terve elu selleks tööd pole rüganud, et nüüd, väärikas eas, toiduga nirutada.

Kõige kallim on valmistoitu süüa

Üsna kulukas on ka võileibade ja poest ostetud valmisnäkside söömine. Seetõttu on säästmise seisukohast otstarbekas ikka ise süüa teha ja hästi läbi kaaluda, mida valmistada. Kui näksimise isu aeg-ajalt peale tuleb, saab valida või ise teha sellised suupisted, mis rahakotti vähem koormavad.

Muidugi oleneb palju ka sellest, millise hinnaga toiduained poest kätte saame. Poekettide hinnatase võib mõne toiduaine osas üsna erinev olla. Söögile kuluv oleneb sellestki, kas on õnnestunud midagi soodushinnaga osta. Need, kes pidevalt erinevate kaupluste soodustustega kursis ja kelle päevast suure osa võtab eri poodidest soodsama vajaliku toidukraami ostmine, saavad ka palju liikuda ja kui tervis seda teha lubab, on see ju igati positiivne.