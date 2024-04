Uuring ⟩ Eakaid kimbutavad kodus veeavariid, ukselukud ja vara purunemine

ERGO koostööpartner, ööpäevaringset koduabi teenust pakkuv OÜ Roheline Laine näeb igapäevaselt kuidas vanemaealised pöörduvad ööpäevaringse koduabi teenuse poole viimases hädas. „Oleme märganud, et eakad on tihti kimpus lukkudega, mis lähevad katki ja inimene jääb ukse taha. Samuti on katsumuseks aknad või rõdu uksed, mis ei taha sulguda,“ rääkis koduabi operatsioonide juht Toomas Salumaa.