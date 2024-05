Voldemar Kuslap avab Pirita väärikate huvikoolis kalmistukultuuri saladused

Sellel korral on au võõrustada Eesti armastatud lauljat, Voldemar Kuslapit, kes esitleb oma põhjalikku uurimustööd, mis keskendub kalmistukultuurile. Tunnustatud laulja ning näitleja jagab kuulajatega põnevaid avastusi ja leide tuntud inimeste haudadelt üle kogu maailma. Lisaks tuleb juttu kuulsa baritoni raamatust "Uued jalutuskäigud Eesti kalmistutel“.

Raamat on teejuht paljude tuntud inimeste haudade ülesleidmisel erinevates Eesti surnuaedades. Osalejatel on võimalus saada Voldemarilt personaalne autogramm.

"Voldemar Kuslap on öelnud: kalmistutelt võib saada imelisi elamusi. Usun, et tema loeng saab olema samasugune elamus ja võimalus õppida selle põneva ja vähetuntud kultuuripärandi kohta. Meil on hea meel pakkuda ainulaadset ja harivat kogemust kõigile huvilistele," kutsub loengusse Pirita avalike suhete nõunik Kristel Ditmann.