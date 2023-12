Talvevõlumaa oma õuele ehk Kuidas tuua jõulumaagia koduhoovi

Erilisematest ideedest võiks tema hinnangul akendeta ehitise seinale prožektorite abil projitseerida läheduses kasvava kauni võraga puu varju. „Samuti võib elumajast suunata valgusvihu ilusale põõsagrupile,” pakub ta.

Okaspuudest kanarbikuni välja

Aiandusõpetaja Reti Randoja-Muts kõneleb, et kenad on okaspuude, näiteks Kanada kuuskede, kadakate ja ebaküpresside taimenõudesse istutamine, samuti okste pikkimine suvelille­anumate mulla sisse. „Jugapuu- ja nuluokstele annavad kauni tumeda fooni siberi kontpuu erivärvilised oksad. Punast värvi saame siberi kontpuu ‘Sibirica’ ja ‘Westonbirt’ okstega,” ütleb ta.

Ta lisab, et kollast värvi annavad võsund-kontpuu ‘Flaviramea’ oksad ning oranži värvi vereva kontpuu ‘Midwinter Fire’ omad. Püstiste kontpuuokste vahele saab aianduspoest soetada eukalüpti kuivatatud nõtkeid oksi või pajuokstest punutisi. „Ei ole keeruline ka ise okstest kerasid punuda ja neid traadiga okste vahele kinnitada. Moes on traaditud käbide lisamine kompositsiooni. Populaarsed on näiteks rumeelia männi või ebatsuugade ilusad käbid.”

Reti Randoja-Muts ütleb, et taimedest on kõige populaarsemad hariliku kanarbiku erinevad sordid. Eriti efektne on tema hinnangul sort ‘Rasta ­Girls’, mille kasvulaad on rippuv. Ilusate punaste viljadega on lamav talihali ning kollast värvi pakub suureviljaline küpress ‘Goldcrest Wilma’ ja puis­eerika ‘Gold’.

„Puismailastest on kõige tihedama kasvuga ‘Green Boys’. Kui aga otsitakse lihtsat selget koonilist vormi, on sobivaim kalifornia ebaküpress ‘Ellwodii’.

Pärjad tehakse Eveli Uibometsa sõnul enamasti okaspuuokstest, õlgedest, käbidest või kunstmaterjalist. Ta ei soovita pärjas kasutada päris marju, õunu või piparkooke, sest tühja kõhuga linnud kipuvad neid rapsima. Seega võiks kasutada võimalikult eheda moega kunstlikke kaunistusi. „Sel aastal on eriti moes kärbseseened, piparkoogimehed, punase-valgetriibulised elemendid, punased lilled ja marjad. Kõiki neid detaile saab ka ise käsitööna heegeldada või kududa, aga kasutatav materjal peaks olema ilmastikukindel. Kaunistusi on kõige lihtsam kinnitada liimipüstoli või traadiga,” soovitab ta.

Korralik kinnitus paneb i-le täpi

Liisa Nurme sõnul on kena päevane viis aeda dekoreerida näiteks klassikaliste kuuseehete (kuulid jms) kasutamine aias olevate taimede okste kaunistamiseks. „Valida tuleks keskmisest suuremad ja vastupidavamad kaunistused, et neid okste vahelt näha oleks ning et kaunistusi ei peaks poole talve pealt ära viskama,” annab ta nõu.

Seejuures tuleb silmas pidada, et õues olevad kaunistused oleksid korralikult kinnitatud välitingimusteks mõeldud traadiga, vältimaks nende kadumist ja loodusesse sattumist. „Ka karra kasutamisest peaks pigem loobuma, sest esiteks võib see kergesti ära lennata, teiseks aga võivad näljased linnud seda ekslikult toiduks pidada,” hoiatab ta.