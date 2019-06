103-aastane jooksja alustas treeningutega alles 100-aastaselt

Eelmisel nädalal, 103-aastasena, naasis Julia Hawkins võistlusrajale, et võtta mõõtu 50- ja 100-meetrisel distantsil Albuquerque'is toimunud Ameerika Ühendriikide seenioritele mõeldud spordivõistlustel, vahendab New York Times .

Arvatakse, et ta on vanim naine, kes ühendriikides võistleb.

Hawkins püüab iga päev olla aktiivne, aga jooksutrenne ta enam väga palju ei tee. „Ma tunnen, et selles vanuses on mulle jäänud loetud arvud 100-meetriseid jookse,” põhjendas ta seda, miks ta end hoiab.

Aga miks on ta saanud hüüdnime orkaan? Sootuks mitte oma kiiruse pärast. Julia Hawkinsi sõnul on see tingitud sellest, et ta räägib päris palju orkaanidest, mis tema kodukanti mõjutavad. Et ta kannab joostes sageli oma juustes lille, eelistaks ta ise olla pigem „daam lillega” või midagi muud sarnast.