Mäluturgutajate ostmise asemel tasub muuta oma menüüd

Mis aga on siis need asjad, millest on kasu, et aastate lisandudes ka mälu korras oleks? Kasu on samadest toiduainetest, mida peetakse südamesõbralikeks ehk Vahemere dieedist – menüü peaks sisaldama värskeid puu- ja köögivilju, täisteratooteid, ube, pähkleid, kala, madala rasvasisaldusega piimatooteid ja oliiviõli. Selle tõestuseks on ka laiaulatuslik uuring nimega MIND, kus täheldati, et neil, kes jälgisid seda dieeti ja piirasid oma soola tarbimist, oli vananedes 35% väiksem tõenäosus, et nende kognitiivsete võimed vähenevad. Väga rangelt dieeti järgides võis risk väheneda koguni 50 protsendini. Samuti on oluline, et eakate unekvaliteet oleks hea – soovituslikult võiks ööuni kesta 7-8 tundi.