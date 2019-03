Kontrolli internetist, kas tee võib olla libe

“Teede Tehnokeskuse tik.teeilm.ee veebilehte kasutavad täna kõik riigiteede hooldusega tegevad ettevõtted ja Maanteeamet. Kuigi teenus on loodud eeskätt professionaalsete teehooldajate töövahendiks, saavad selle üldversiooni kasutada kõik huvilised. Kui ilmateenistus teatab ilma muutusest, tasub analüüsida, milline võib olla selle mõju teeoludele. Keerukamate ilmastikuolude korral peaks kindlasti enne pikemat sõitu kontrollima teeolusid ning arvestama madalama sõidukiiruse ja tavalisest hilisema kohalejõudmisega,” soovitas Taivo Möll.

Taivo Mölli sõnul on Eestis kõige sagedasem ootamatu libeduse põhjustaja kiire temperatuuri langus pärast sademeid.

“Teed on siis reeglina märjad ja niiskus ei jõua enne miinuskraadide tekkimist ära kuivada. Kuigi teehooldajatel on see info reeglina olemas, siis lihtsalt füüsiliselt ei jõuta kõiki teid kohe soolaga üle puistata ja selline laussoolamine ei ole igal pool ka mõistlik,” rääkis Taivo Möll.