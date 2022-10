Sellest nädalast saab apteekides gripi vastu vaktsineerida

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on vaktsineerimine muutunud tavapäraseks apteegis pakutavaks teenuseks. „Gripi vastu vaktsineerimine on paljude inimeste jaoks muutunud iga-sügiseseks rutiiniks, nagu auto rehvivahetus või talvepuude varumine. Apteegid on gripi vastu vaktsineerimisse panustanud juba viis aastat ja on hea meel, et meile on tekkinud püsikliendid, kes hakkavad varakult uurima, millal gripivaktsiin saabub ja teenus avatakse,“ ütles Rootslane.