Moodne smuuti, õige hingamine ja kittelkleit

Lapsepõlves veetis Reigo palju suvesid ema kodukandis – Setumaal Obinitsa kandis Tessova külas. Tänavu kevadel aga rajas Järvamaale Vahukülla Eesti kõige noorema kirsiaia. „Nüüd on mul siis oma kirsiaed, kuhu panen valge aiamööbli ja käin seal hommikuti kohvi joomas, nii et valged kirsiõied lendavad ninna,” avaldab ta ajakirja 60+ lugejatele. Muuseas fantaseerib ta sellest, milline on tema elu ja olu siis, kui elukaar juba teisel pool kõverat.

Leival on meie ajaloos kaua olnud eriline koht, sellest rääkides mõeldi varem ka leivakõrvast ehk muudki, mis toidulauale kuulus. Leivateenimine tähendas laiemalt hoopis tööl käimist, leivateenija oli aga perekonna ülalpidaja. Küllap sellest tulenevalt oli suhtumine leivasse lugupidav ja aupaklik, seotud ebausu ning erinevate kommete ja rituaalidega. Näiteks ennustas leivapätsi selili lauale unustamine mõne pereliikme ootamatut surma või ähvardas hooletuid näljaga, maha kukkunud leivatükile tuli alati vabanduseks suud anda, ahjusooja leiba võis aga ainult murda, mitte lõigata ja see austav ülesanne kuulus alati perepeale. 60+ juuninumbris jutustab kunstiteadlane Anne Ruussaar toidulaua valitsejast ehk meie leivavalmistamise loo.

Kenasti triigitud sitskitleid kanti siinmail koduse rõivana aastakümneid ja nende kehakatete tuttavlikud mustrid toovad meelde kõik need ühised marjakorjamised koduaias või pannkookide ja puna-valgetäpiliste kohvitassidega pühapäevahommikud koos ema või vanaemaga. Tänapäevases noortemoeski kohtab edevaid nööbitavaid vööga kleite, mida teatakse kittelkleitidena, ent omaaegsetest sitskitlitest on asi kaugel. Koduriietusena eelistatakse pigem mugavaid venivast trikotaažist T-särke ja retuuse. Sitsist ning nööpide ja taskutega kittelkleiti võib pidada tükikeseks meie emotsionaalsest ajaloost. Ajakirja 60+ juuninumbris tuleb juttu suvisest vallatust kittelkleidist.

Legend räägib, et keegi tsaari õukonnast oli lasknud pulli lahti ning lepiti kokku, et millise puu juurde pull läheb, selle nimest sünnibki linna nimi. Pull olevat ennast pihlaka alla sättinud. „Rjabina” on vene keeles pihkalas ja nii saigi Räpina endale nime,” jutustab Räpina Loomemaja juhataja Leo Küti. Juunikuu ajakirjast 60+ saame teada, mitukümmend parki Räpinas on. Juttu tuleb ka sportlikust Räpinast, sadamast, sõirast, Leevaku hõõguvast söest ja sellest, et augustis avab uksed värskelt renoveeritud Sillapää loss.