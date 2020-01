Mustamäe üksikud eakad saavad küsida abipakki

"Mitmetel rahvakohtumistel Mustamäe eakatega on tuntud huvi, millal sarnaselt Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosale on võimalik saada kodutarvete abipakki. Selleks aastaks oleme vastavad vahendid leidnud ning mul on hea meel, et saame veel enne Eesti Vabariigi aastapäeva need kätte toimetada,” ütles Mustamäe vanem Lauri Laats.