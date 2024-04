Seenioride reede kutsub taas Tartusse kunsti nautima

Näitusetuur kestab 30 minutit. Osalemiseks on vaja soetada ühe-eurone näitusepilet, millega pääseb soovi korral pärast tuuri vaatama kõiki Tartmusi näituseid.

„Ilmar Malin. Igaviku hõõg“ kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Näitus on osa Tartu Kunstimuuseumi korraldatud laiemast näituseprogrammist „Sürrealism 100“, mis on pühendatud sürrealismi manifesti 100. juubelile. Näituseprogrammi kuuluvad veel Tartu Kunstimuuseumis eksponeeritavad Kris Lemsalu isikunäitus „DONATELLA. Elukeeris“ ja Eesti karikatuurikunstile keskenduv „Initsiatiiv altpoolt. Eesti 80ndate karikatuur“. Lisaks on avatud 4. aprillist Eesti Rahva Muuseumis rahvusvaheline näitus „Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …“.