Võrus peeti maha esimene eakate jäätmekool

„Kohale tulnud kohalike vastuvõtt oli üle ootuste hea, seda nii rahvarohkuse kui ka nende kaasamõtlemise ja -rääkimise poolest,“ ütles Kagu-Eesti visiidil olnud ning eakaid jäätmekooli alguses tervitanud keskkonnaminister Rene Kokk.

„Eakad on väga usinad ja tublid jäätmete sorteerijad, kes saavad oma tarkusi ja kogemusi edasi anda ka järgmistele põlvedele. Kui sageli keskendutakse keskkonnateadlikkuse suurendamisel just lastele ja noorsoole, siis meie läheneme asjale ka teisest otsast. Kui need tarkused keskel kokku saavad, on see kõigi võit.“

Jäätmekooli läbi viinud asekantsler Kaupo Heinma lisas, et jäätmekorraldus on ajas muutuv ja tollega igati kaasas käiv. „Seaduste rägastikus ongi vahel keeruline iseseisvalt orienteeruda, eriti neil, kes igapäevaselt internetti ei kasuta. Sellistel puhkudel ongi kõige parem minna kohale, kohtuda ja vahetult vastata ka küsimustele. Just viimaste rohkust arvestades julgen öelda, et niisugune koolitamine on väga vajalik.“

Seaduste rägastikus ongi vahel keeruline iseseisvalt orienteeruda, eriti neil, kes igapäevaselt internetti ei kasuta.

„Väga tänuväärt ettevõtmine. Meie eakate tagasiside oli läbinisti positiivne," ütles Võru Pensionäride Päevakeskuse juhataja Astrid Hurt. "Koolitus oli huvitav, vajalik ja mitte vähem tähtis – ka meeleolukas. Osalejad lahkusid kuuldut ja muljeid vahetades. Olen üsna kindel, et tänased tarkused levivad kiirelt naabritele ja lähedastele.“

Võru Pensionäride Päevakeskuse eakad esitasid ohtralt küsimusi nii selle kohta, kuhu viia üleliigne pakend, kui miks üldse toda nii palju olema peab. Samuti huvituti biojäätmete kogumisest, ohtlike jäätmete äraviimisest, klaastaarast ja teistest igapäevastest jäätmeteemadest.