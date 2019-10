Porgand on üks jõujuurikas

Praegu on porgand oma kauni värvuse ja tervislikkuse tõttu meie toitudes üks enim kasutatud ja armastatud köögivilju. Muidugi on porgandit aastasadade jooksul tublisti aretatud ja selle metsikust vormist saadud lihakaid ning tavapärase oranži ja oranžikaspunase kõrval ka kollast, valget, roosat, lillat ja isegi musta värvi porgandisorte.

Porgand on väga väärtuslik juurikas, mis sobib nii sees- kui ka välispidiseks tarbimiseks. Juba keskajal arvati, et ühelgi teisel juurviljal pole nii palju raviomadusi kui porgandil.

Tervise Arengu Instituut on soovitanud porgandit mitmel põhjusel. Esiteks seepärast, et porgand sisaldab rohkesti karotenoide, ained, mis aitavad toetada tervist, näiteks vähendada riski haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse ning osasse vähkkasvajate vormidesse.

Porgandis sisalduvast beetakaroteenist toodab organism A-vitamiini, mis on vajalik nägemisele, ja värsket porgandit kasutatakse selle vitamiini puudusest tingitud nägemishäirete ravimisel.

Juba keskajal arvati, et ühelgi teisel juurviljal pole nii palju raviomadusi kui porgandil.

Sügisesed porgrandid on eriliselt värvikad, mahlased ja mõnusad. Porgandit saab lisada või sellest saab valmistada lugematul hulgal toite. Värskelt sobib see niisama suupistena nosimiseks või riivitult suupiste või salatina söömiseks või mahlaks pressimiseks. Sellest saab arvukalt toorsalateid, lisades erinevaid köögi- ja puuvilju või marju, seemneid, pähkleid. Porganditoorsalatisse on sobilik lisada veidi sidrunimahla värvuse säilitamiseks, suhkrut happesuse mahendamiseks ja head toiduõli karotenoidide paremaks omastamiseks.Porgand sobib nii aurutamiseks, keetmiseks, hautamiseks kui ka küpsetamiseks. Sellest saab valmistada putrusid, püreesid, suppe, vormi-, voki-, ühepajatoite, lisandeid, kastmeid, pirukaid, kooke ja muid küpsetisi.