Põhja-Tallinnasse rajatav seenioride maja saab nurgakivi

Tallinna abilinnapea Eha Võrk sõnas, et linna üheks prioriteediks on osutada eluasemeteenust vähekindlustatud linnaelanikele, kellel puudub oma elamispind või ei tule nad üksi toime.

„Tallinna Linnavalitsus on heaks kiitnud seenioride eluasemeprogrammi, mille üks osa on Maleva 18 kinnistule seenioride maja rajamine, arvestades sealjuures eakate vajadustega. Maleva 18 korterid on kavandatud nendele vanaduspensioni eas olevatele tallinlastele, kes suudavad mõningase kõrvalabi toel omaette korteris iseseisvalt elada,“ sõnas ta Raepressi vahendusel.