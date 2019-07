Suurkoristus viimses rahupaigas

Et takistada poripritsmete jõudmist hauaplaadile, on abi sellest, kui istutada plaadi ette kalmistule sobivaid meelepäraseid madalamat sorti pinnakattetaimi või laotada plaadi ette kiht jämedat kruusa või killustikku. Sellest hoolimata määrdub kivi õues ikka ja vajab erilist hoolt. Praktilisi näpunäiteid hauaplaadi ja -kivi puhastamiseks jagasid spetsialistid osaühingust Aariakivi, mis tegelebki hauakivide ja -piirete valmistamise, paigaldamise ja hooldamisega. Kergelt määrdunud ja sammaldunud kivi puhul piisab seebiveega pesemisest. Kel vähegi võimalik, võiks kalmistule pesemiseks kaasa võtta sooja vett.

Samuti peaks varuma aega, et saaks määrdunud plaati eelnevalt korralikult leotada ja siis põhjalikult nühkida. Pesuvette võib lisada nõudepesuvahendit või kloori sisaldavat tualetipuhastusvahendit. Jälgima peab kindlasti, et puhastusvahend poleks abrasiivne ning näiteks marmorist hauamärki ei tohi mitte mingil juhul puhastada happelise ainega. Kui pole päris kindel, mis materjalist hauaplaat täpselt on, siis enne ulatuslikku pesu tasuks väikesel pinnal varjatumas kohas teha proovipuhastus.

Hauaplaadi pesu peaks tegema vähemalt korra aastas, nii hoiab ära põhjalikuma määrdumise, mida on juba keerulisem puhastada. Kui seebiveega puhastamisest ei piisa ja tähed on nii kadunud, et pole enam loetavad, tasub alati pöörduda kivifirmasse, kes saab kasutada spetsiaalseid vahendeid.

Kui kalmumärgid on tugevalt määrdunud ja neile on tekkinud sammal, mida on keeruline sealt kätte saada, tasuks ehitustarvete kauplusest hankida selleks spetsiaalsed vahendid.

Kivi pesemiseks ja puhastamiseks tohib kasutada vaid pehmeid, näiteks kapronist harjasid. Hea on sangaga tugev hari, kuhu käe saab läbi pista, et see töötades tugevalt pihus püsiks.

Tähtede seest puhastades võib appi võtta ka tugevamaid peenemaid harjasid, kuid peab olema ettevaatlik, et poleeritud pinda mitte kahjustada. Kindlasti ei tohi kasutada traatharjasid ega liivapaberit, millega kratsides rikub ära kivi poleeri. Kui poleeril on juba kriimustused peal, siis selle kivi säramalöömine läheb juba keeruliseks ja paraku ka kulukaks.

Kui kalmumärgid on tugevalt määrdunud ja neile on tekkinud sammal, mida on keeruline sealt kätte saada, tasuks ehitustarvete kauplusest hankida selleks spetsiaalsed vahendid. Näiteks SammalPois, mis lubab eemaldada sambla, nõgi, lima ja rooste kivi-, telliskivi-, betoon-, puit- ja tekstiilpindadelt.

Vahendi kasutusjuhendis on kirjas, et enne sambla eemaldamise kallale asumist puhastada ja kuivatada, seejärel kanda eemaldusvahend töödeldavale pinnale, lasta sel 10–20 minutit toimida ning loputada rohke veega puhtaks.