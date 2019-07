Pildistades ja filmides teeb nutitelefon ise suure töö ära

Kvaliteetse foto või korraliku videoklipi saamiseks peab vaid mõningaid põhitõdesid järgima. Enne pildistama asumist või video tegemist soovitab fotograaf Ain Liiva mõelda, mis jäädvustatud materjalist ehk fotodest ja videost hiljem saama peaks. Sellest sõltub, kas peale telefoni tasub investeerida lisaseadmetesse, nagu välimikrofon, statiiv, stabilisaator jne.

„Kui oled pühapäevapildistaja ja filmid lapselapse sünnipäeva, ei ole mõtet raha lisaseadmele kulutada,” leiab fotograaf. Kui aga filmitust ja pildistatust peaks edaspidi saama näiteks mõni dokumentaalfilm, tasub lisaseadmetesse investeerida, kuigi tänapäeva telefonid teevad korralikku pilti ja heli.

Pildistatava silmade ette peaks jääma rohkem ruumi kui tema selja taha. Kui pildistatav vaatab vasakule, ei peaks teda kaadris vasakusse nurka panema, sel juhul kaotab pilt oma võlu.

Lisaseadmed on head, kuid mitte hädavajalikud

Oma tarvis reisipiltide tegemiseks või meeleolukate seikade jäädvustamiseks piisab stabilisaatoritest ja pildikorrektoritest, mis moodsasse telefoni on juba sisse ehitatud. Siiski ütleb fotograaf, et vanema nutitelefoni puhul teeb väike käsistatiiv või isegi endlikepike pildistaja elu lihtsamaks, sest aitab saavutada parema stabiilsuse.

Endlikepike (inglise keeles selfy stick) on vars, mille otsa saab paigutada oma nutitelefoni. See on ühtlasi mugav käsistatiiv, mis annab kindlust pildistada ka võimatuna tundunud nurga alt ja nii oma loovust näidata. Endlikepikese eelis on seegi, et seltskonnafoto puhul jääb ka pildistaja fotole. Samuti on telefoni käes hoides ja pildistades alati oht, et näpud jäävad objektiivi ette. Käsistatiivi ja endlikepikese kasutamine välistavad selle.

Et kõik ikka pildile jääks

Pildistama asudes peaks jälgima, et kõik, mida pildistatakse, ka pildile jääks. Mida rohkem infot ehk inimesi, esemeid ja hooneid taustapildil on, seda parem on hiljem sõpradega kokku saades ja neile oma reisipilte või lapselapse sünnipäevapeost tehtud fotosid ümber jutustada.

„Ei ole mõtet pildistada detaile, näiteks ukselinki. Pigem juba näidata, mille küljes see link on,” märgib Ain Liiva ja täpsustab, et kuna tänapäevased telefonid võimaldavad pildistada üsna suure resolutsiooniga fotosid, saab hiljem fotot töödeldes detaile suumida ehk fotol välja tuua.

Visuaalselt ilusa pildi saamiseks tasub järgida kolmandiku reeglit: jagame kaadri võrdselt kolmeks osaks nii vertikaalselt kui horisontaalselt ning liigutame pildistatavat objekti või subjekti kaadris vasakule või paremale, samal ajal jälgides, kuhu vaatavad pildistatava silmad. Pildistatava silmade ette peaks jääma rohkem ruumi kui tema selja taha. Kui pildistatav vaatab vasakule, ei peaks teda kaadris vasakusse nurka panema, sel juhul kaotab pilt oma võlu.

Nii video kui ka foto tegemisel on ülimalt oluline hoida horisont sirge, mitte lasta see mingi nurga alla viltu vajuda, ning pildistajal või filmijal sättida ennast seisma selliselt, et valgus tuleks tema selja tagant või küljelt. Vastu valgust filmimist ja pildistamist võiks pigem vältida.

„Kui valgusallikas jääb pildistatava taha, võib kaamera ennast automaatselt programmeerida selliselt, et valgust on küllalt, aga tegelikkuses võib pildistatava nägu jääda tume. Pärast ei pruugi üldse aru saada, mis või kes pildil on. Filmimisega on sama lugu,” kõneleb Ain Liiva ja rõhutab videote tegemise vaat et kõige olulisemat nüanssi – filmides tuleb telefoni hoida alati laiupidi, mitte püstises asendis.