Esmaspäevast on kättesaadavad mitmed uued soodusravimid

Haigekassa ravimispetsialisti Alice Kivistiku sõnul on see ravim mõeldud näiteks reumatoidartriidi, Crohni tõve, psoriaasi, hidradeniidi ja uveiidi patsientidele. Ta lisas, et seda ravimit vajavad iga aasta hinnanguliselt 440 patsienti ja selle kulu haigekassale on 1,4 miljonit eurot aastas.

Loetellu lisatakse adalimumabi sisaldavad ravimid Hyrimoz, Amgevita, Humira, mis on mõeldud reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, Crohni tõve, psoriaasi, hidradeniidi ja uveiidi patsientidele; metotreksaati sisaldav ravim Ebetrex, mis on mõeldud reumatoidartriidi ja raske psoriaasi raviks patsientidele; matsitentaani sisaldav ravim Opsumit, mis on mõeldud mono- või kombinatsioonravina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni pikaajaliseks raviks; tenofoviiralafenamiidi sisaldav ravim Vemlidy, mida kirjutatakse välja kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks; eritoit Neocate Junior, mille väljakirjutamise õigus on pediaatril dermatiidi, gastroenteriidi, koliidi ning malabsorptsiooni korral lehmapiimavalgu talumatusega ühe-kaheaastastele lastele, kes on esimesel eluaastal tarvitanud aminohapete segu ning kes täielikult hüdrolüüsitud piimasegu ei talu.