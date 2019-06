Mida kujutab endast huulte veenilaiend?

Huulte veenilaiend tekib healoomulise vaskulaarse kahjustuse korral, mida iseloomustab tumepunases toonis kuni lilla värvini välja paapul või sõlm suuruses 0,2-1 cm, tavaliselt alumisel huulel. See tekib rohkem keskeas ja naistel. Tekkepõhjused ei ole selged, üheks seletuseks on päikesekiirgus.

Kuigi see kahjustus on tavaliselt asümptomaatiline ega valuta, võib see vigastades verd joosta.