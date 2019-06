Rakvere Invaru esindus on pärast laiendustöid taas avatud

“Meie teenindussaali pind on viimaste aastate jooksul selgelt väikeseks jäänud. Kuna meil tekkis võimalus samasse asukohta jäädes laieneda, kasutasime selle ära ja tõime teenindussaali rohkem abivahendeid, et nendega saaks kohapeal paremini tutvuda,” selgitas Pellis.

Pellise sõnul ootasid esinduse külastajad selle laienemist juba mõnda aega. “Saame nüüd rohkem vahendeid vitriinidele välja panna ja pakenditest välja võtta, mis tähendab, et neid on parem kohapeal uurida,” lisas ta.

Invaru klienditeenindaja märkis, et 22 aasta jooksul, mil ta on abivajajaid Rakvere Invaru esinduses nõustanud, on ka esinduse külastajate arv aasta-aastalt kasvanud. “Näiteks üha rohkem levib info selle kohta, et abivahendeid saab osta riiklikel soodustingimustel ning et alati ei peagi neid välja ostma, vaid saab ka üürida,” põhjendas Pellis.