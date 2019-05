Sotside eelnõu tõstaks kevadel erakorraliselt pensione

„Meie keskne eesmärk on vähendada vaesust pensionäride seas ja aidata kaasa eakate paremale toimetulekule. Kuigi keskmine vanaduspension on viimase nelja aastaga tõusnud 100 euro võrra, ei ole väga paljude inimeste pensionipõlve sissetulek piisav. Eurostati andmetel hoiab Eesti alates 2014. aastast Euroopa Liidus liidrirolli vaesusriskis eakate osakaalu poolest. 2017. aastal elas 65-aastastest ja vanematest tervelt 41,2 protsenti vaesusriskis,“ selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Heljo Pikhof.

„Tegu oli ka peaministripartei põhilubadusega. Samas oleme täna olukorras, kus ohumärgid on üleval, aga nii peaminister, sotsiaalminister kui rahandusminister on kinnitanud, et erakorraline pensionitõus on jätkuvalt plaanis ja selle juurde tullakse tagasi sügisel. Inimesi ei tohi alt vedada. Tuleme siin valitsusele appi,“ lausus Pikhof.