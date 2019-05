Hoiatus: agressiivsed potimüüjad on taas aktiivseks muutunud

Viimastel aastatel on ka meedia kirjutanud mitmetest juhtumitest nii Mandri-Eestis kui ka saartel, kus agressivsed müüjad on oma kaupa, olgu selleks potid-pannid või noakomplektid, pakkunud ka eramajade juures ja rääkinud, et vajavad raha bensiini ostmiseks või näiteks lennupileti soetamiseks, püüdes nii veenda sageli just eakaid kliente neid “aitama”. Kauba eest küsitav hind on ka enamasti tunduvalt suurem, kui esemete turuväärtus.

„Tänavakaubitsejad on äärmiselt jultunud ja agressiivsed. Tõenäosus on suur, et nad vanainimeselt kogu olemasoleva raha välja pressivad. Siin halastust ei ole. Kusjuures tegemist on nutikate tegelastega – iga aastaga lisandub uusi müüginippe. Paraku on eakad just see kategooria, kes heausksetena nende ohvriks langevad. Sellepärast – palun hoiatage oma eakaid vanemaid ja lähedasi sarnastesse olukordadesse sattumise eest.“