Inimesed suudavad ööpäeva jooksul tõeliselt keskenduda üllatavalt vähe

Tema sõnul omandame me uusi teadmisi kõige paremini siis, kui õppimine tekitab elamust. Teiseks peame me alati tekitama seose, sest aju töötab seoste abil. Meie aju unustab kiiresti ja mäletab valesti, aga emotsioon aitab meelde jätta. Motivatsioon midagi teha on samuti emotsioon.