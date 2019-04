Mammograafiabuss on 10 aastaga päästnud sadade naiste elu

Vähiliidu juhi Maie Egipti sõnul on tegemist tõelise edulooga – mammograafiabussi kümne tegevusaasta jooksul on päästetud sadade naiste elu. Kümne aastaga on Mammobussis rinnauuringul käinud üle 70 000 naise. Kokku on kümne aastaga sõeluuringul mammograafiabussis rinnavähk avastatud 298 naisel ja 85% juhtudest on haigus olnud avastamise momendil varases staadiumis. See tähendab, et ravitulemused on väga head ja selles staadiumis on võimalik täielik tervistumine.