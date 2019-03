Uuring: eakad ei pruugi saada õigeaegset ja vajadustele vastavat ravi

Mõttekoja Praxis analüütik Gerli Paat-Ahi tõdeb, et erinevad teenusepakkujad on killustunud ja nii jääb ka terviklikust ja patsiendikesksest lähenemisest vajaka.

„30 protsenti intervjueeritutest tunnistas, et kannatavad depressiooni all. Vanemaealiste emotsionaalse seisundi alahindamine on levinud nähtus ja kindlasti on tarvis laiemat arutelu, kuidas seda parandada,“ kommenteeris tulemusi Gerli Paat-Ahi.