Miks ohustavad südamehaigused mehi rohkem kui naisi?

Üks peamisi südamehaiguste põhjuseid on suitsetamine. Suitsetajaid on meeste seas tunduvalt rohkem kui naiste hulgas. „Nikotiin ja alkohol ahendavad veresooni ja soodustavad trombide teket, eriti järgmisel päeval pärast pruukimist. See võib omakorda viia infarktini. Lisaks on selge, et nende mõjul tõuseb vererõhk ja tekivad südame rütmihäired,“ selgitab kardioloog.