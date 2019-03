Hoolduskindlustuse loomine leevendaks lähedaste koormat

"Meile üks lähemaid riike on Saksamaa, kus seda edukalt rakendatakse," rääkis Saks. "Saksamaal on nõnda, et kui inimene sõlmib ravikindlustuslepingu, siis paralleelselt sellega tuleb sõlmida ka hoolduskindlustusleping."

"See on väga arusaadav, sest oma kodu on ju kõige kallim ja enamus inimesi tahab sinna jääda," nentis Saks. "Teisest küljest on abi andmine kodus ja kodune põetus ka teatud piirini hooldekodust odavam, rääkimata õendusabist. Maha lähevad üldkulud, sest inimene maksab ise eluasemekulud ja söögi. Haiglate õendusosakondades on personali üldkulu tunduvalt suurem."